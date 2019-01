Nous avons testé le service "carrosserie" de Carglass

Pour tester le service carrosserie de Carglass, nous avons repris notre véhicule vedette. Celui qui a participé à de nombreuses émissions et qui est passé entre tant de mains d'experts et de garagistes. Et ça tombe plutôt bien, du moins pour nous, car notre choupette a eu un léger accident : ce qui s'appelle avoir un "fameux coup dans l'aile". Mais rassurez-vous, rien à voir avec l'alcoolémie.

Comparaison des devis

Dans ses spots promotionnels, Carglass propose un devis rapide et des prix vraiment intéressants. Un devis que l'on peut obtenir par mail en envoyant les photos des dégâts. Notre voiture est moins photogénique avec cet enfoncement de carrosserie mais nous prenons quand même les meilleurs clichés possible et nous remplissons le formulaire ad hoc. Le site de Carglass carrosserie est plutôt facile d'utilisation, on nous y promet un devis détaillé dans les 24 heures.

En attendant le verdict, nous allons chercher d'autres devis, dans le but de comparer l'offre de Carglass avec la concurrence. Pour ne pas fausser le prix vérité, nous procédons en caméra discrète. Première étape : le réseau officiel de la marque. Service parfait, le préposé carrosserie nous reçoit immédiatement, ausculte les déformations au véhicule et établira le devis en dix minutes. Pour retrouver tout l'esthétisme de notre voiture, Peugeot nous demandera 560,13 euros. Même exercice cette fois auprès d'un bon carrossier reconnu pour son sérieux. On va également nous recevoir très vite, et obtenir immédiatement l'information demandée : " Ça va frôler les 500 euros, ça n'ira pas au-delà ".

Carglass mise tout sur le "Smart Repair"

Du côté de Carglass, ça ne marche pas très fort. Impossible pour eux d'établir un devis, et c'est par téléphone qu'on va nous l'expliquer : " On a voulu vous demander de venir pour nous présenter la voiture pour calculer les frais, mais ce n'est pas possible sur base des photos. C'est quand même fort abîmé à l'avant et il y a des places qui sont à remplacer ". Evidemment, notre cas n’intéresse pas trop Carglass qui mise toute sa stratégie commerciale sur le Smart Repair! Une méthode qui permet de réparer rapidement les dégâts mineurs. Carglass s’intéresse donc surtout aux griffes et aux tous petits coups, mais pas vraiment aux pièces entières de carrosserie à remplacer. De tout ça, nous aurions aimé en parler avec Carglass, et aussi de notre assurance qui ne reconnaît par la chaîne mais aucune collaboration n’a pu être trouvée.

Ceci dit, Carglass traite bien les gros dégâts mais on retombe alors vite dans le classique rendez-vos à prendre, avec un long délai d’obtention du devis. D’ailleurs, nous attendons toujours le nôtre, ce n’est donc pas tout de suite que notre choupette aura droit à ce genre de délicate attention.