Nous avons testé la couverture 4G de Proximus

Proximus est le leader du marché. L'opérateur annonce couvrir 99,85% de la population devançant de peu Orange (99,7%). Sur l'année écoulée, Proximus a installé une dizaine d'antennes supplémentaires et investit plus de 900 millions d'euros dans son réseau. Nous avons parcouru la Belgique pour voir si la promesse était bien tenue.

La côte belge vs villages reculés

De la 4G au bout du brise-lames d'Ostende
Pas de 4G au château de Vêves
Un petit peu de 4G à côté du diable de Crupet

On a cherché les extrêmes. Le bout du bout du brise-lames du port d'Ostende. Un lieu qui, selon la carte de Proximus, n'est pas couvert par la 4G. Pourtant, bonne surprise, la connexion est parfaite.

Direction des contrées plus reculées. Nous allons dans la commune de Houyet. D'après Proximus, le château de Vêves du 13e siècle est desservi en 4G. Notre test est nettement moins flatteur. Les valeurs oscillent entre du Edge (moins que de la 3G) et de la 3G.

La plupart du temps, on n'a pas de 4G

Le périple continue. On s'arrête dans un des plus beaux villages de Wallonie: Crupet et sa grotte du diable. Dans la rue haute, on nous promet de la 4G. Mais, ici pas de miracle. "La plupart du temps, on n'a pas de 4G", nous assure un habitant.

Plus loin, la gérante de la galerie d'art du village nous démontre qu'elle a de la 4G. Nous marchons avec elle une cinquantaine de mètres. Le signal se transforme en E (pour Edge). On revient à l'endroit de départ et la 4G a disparu.

On a pu constater un phénomène étrange. Tout près de la statue du diable, pendant un court instant, nous avons capté la 4G. Comment expliquer cette différence entre la carte théorique de l'opérateur et la réalité du terrain?

"On peut avoir un moment où on a de la 4G et l'année suivante beaucoup moins. Il s'agit d'un bâtiment qui a été construit entre l'antenne et le lieu où l'on se trouve. Ce bâtiment va interférer dans les ondes", explique Haroun Fenaux, porte-parole de Proximus.