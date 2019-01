Nous avons testé la couverture 4G de Base

C'est la dernière étape de notre série. Après avoir testé Orange et Proximus, place à Base dont le réseau fait partie du groupe Telenet. Selon la dernière carte de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (situation au premier juin 2018), Telenet/Base serait l'opérateur avec une couverture 4G légèrement plus faible que ses concurrents : 99,2% de la population contre 99,87% pour Proximus et 100% pour Orange.

Précisons que les opérateurs nous avaient communiqué des chiffres sensiblement différents de ceux de l'IBPT. 99,7% pour Orange, 99,76% pour Telenet et 99,85% pour Proximus. Dans un cas comme dans l'autre, ça reste théoriquement une belle couverture. Dans la pratique, on se souvient que, pour Orange et Proximus, nous avions trouvé des zones annoncées "couvertes en 4G" qui ne l'étaient pas vraiment (Winamplanche, Crupet, Vêves...). L'inverse était parfois possible aussi (le brise-lames d'Ostende).

Le but du jeu est toujours le même : trouver pour Telenet ces zones où la promesse n'est pas tenue. On doit bien admettre qu'on a eu toutes les peines du monde pour les trouver. Après avoir lancé un appel à témoins sur la page Facebook d'On n'est pas des pigeons et vérifié plusieurs zones, nous n'avons pas décelé de grande faille. Cela ne veut pas dire que Telenet a une meilleure couverture que les autres. La carte de couverture reste d'ailleurs un peu plus clairsemée que celle de ses concurrents. Mais, sa force semble être de tenir ses engagements. Quand l'opérateur annonce de la 4G à un endroit, il y en a. Notre test reste un rapide coup de sonde et n'a pas la prétention d'être exhaustif. Voici les différents lieux que nous avons testés (même en dehors de notre tournage):

Signal de Botrange Robertville Circuit de Spa-Francorchamps. Dinant. Aye-Humain Pessoux-Haversin Arbre (Profondeville) Gares de train bruxelloises Métro Bruxellois.

Dans cette liste, seuls le signal de Botrange et le village d'Arbre n'étaient pas couverts. Mais, l'opérateur n'y promettait pas de 4G. On peut donc difficilement lui en faire le reproche.

Le réseau a été entièrement modernisé

Coralie Miserque, porte-parole de Telenet, y voit le fruit d'un investissement important: "Depuis le rachat de Base en 2016, le réseau a été entièrement modernisé. Cela signifie que, d'une part l'intégralité des sites ont été équipés des dernières technologies en matière de 4G et que d'autre part, nous avons densifié le réseau en ajoutant à Bruxelles et en Wallonie plusieurs centaines de sites".