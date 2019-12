Nous avons testé des semelles qui augmentent la taille de manière invisible

Avant, on connaissait déjà les talonnettes… Voici maintenant les semelles qui augmentent la taille de manière invisible : jusqu’à 3,5 cm (et ce dans des baskets et des chaussures plates). Nous avons demandé à Soraya de les tester.

Les semelles existent en blanc ou couleur chair. Unisexes, elles sont conçues en silicone, pour coller à la forme du pied. Après la première impression, on passe à l’essayage avec des baskets pour commencer. Soraya dit sentir légèrement moins les semelles qu’en étant pieds nus, et ne se sent pas spécialement plus grande que d’habitude. " Mais il se passe quelque chose " précise-t-elle.

Pour le vérifier, nous avons utilisé un mètre. Verdict : 1,65 mètre pour Soraya. Sans les semelles : 1,63 mètre. Notre testeuse gagne donc 2 petits centimètres. Mission donc ratée pour la taille. Nous avons ensuite tout de même vérifié si les semelles sont aussi adaptées aux chaussures plates style "derbies". Après essayage, Soraya n’est pas du tout convaincue.

Le verdict du podologue

Le verdict est alors sans appel : les semelles se révèlent inutiles et pas pratiques. Mais pour savoir si elles sont aussi mauvaises pour le dos, nous avons demandé l’avis d’un podologue habitué à créer des semelles orthopédiques. Jasper Allonsius, podologue, donne son avis : " Je remarque qu’à cette zone précisément, elle est beaucoup plus chargée. On augmente à l’arrière de 2-3 centimètres. L’avant du pied sera donc beaucoup plus sollicité. Que ce soit un pied avec la voûte plus plate ou plus creusée, cela reste la même chose ".

Au final, si ce produit n’est pas plus dangereux qu’un talon haut, il a tout du gadget. 19,99 euros pour seulement deux centimètres en plus !