Nourrir son chien avec de la viande, des légumes et des féculents préparés : nous avons testé

Préparer des rations ménagères tous les jours, ce n’est pas une mince affaire pour les propriétaires… D’où l’idée de Dog Chef. Cette jeune entreprise cuisine plus de 500 repas par jour à destination des chiens.

" En termes d’aliments, nous avons autour des 60% de viande, 30% de légumes, 5 à 10% de féculents, 1% d’huile et puis 1% de vitamines et minéraux. On a des ingrédients frais. De la vraie viande, du vrai poulet, des vraies cuisses de poulet, des vrais cœurs de bœuf, des vraies carbonnades et du vrai poisson " explique Alex Cardon, Co-fondateur de Dog Chef. Et ces ingrédients, ils ont un coût. En effet, ils sont à peu près deux fois au-dessus des prix de l’alimentation industrielle, mais c’est une autre qualité. Les ingrédients sont intéressants et on vous livre vos colis à domicile. En fonction du chien, il faut compter de 2 à 5 euros par jour.

Le grand test des intéressés

Et les premiers concernés, qu’en pensent-ils ? Nous avons fait appel à quatre volontaires et nous leur avons préparé 4 gamelles. Une avec de la nourriture bio, une portion de chez Dog Chef avec 55% de viande, une boîte avec 59% de viande Edgar Cooper, et une gamelle à très bas prix avec moins de 20% de viande.

Pour Apic, ce sera un peu de tout, en privilégiant tout de même Dog Chef. L’artiste s’intéressera à la gamelle bio Edgar Cooper et Dog chef. D’amour, plus calme, commencera son repas avec Edgar Cooper et puis Dog Chef. Pour Jean-Louis, du bio en entrée et la marque Edgar Cooper pour la suite.

Excepté l’entrée de gamme qui a eu moins de succès, difficile de départager les autres gamelles. Apic, Jean-Louis, d’Amour et L’artiste ont mangé beaucoup de tout. Ce sera donc au maître de fixer lui-même ses priorités. De toute évidence, le chien se pose moins de questions. Quand il a faim, il mange.