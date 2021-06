Nos tatoos sont-ils toxiques ?

"Les analyses d’encres ont révélé la présence de formaldéhyde, de parabens, d’isothiazolinones, de particules de métaux ainsi que de dioxyde de titane et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ; soit un certain nombre de produits cancérigènes, neurotoxiques ou hautement allergisants."

Vous trouvez ça alarmant ? Nous aussi. Mais pour les toxicologues, il n’y a pas de quoi paniquer.

Alfred Bernard, toxicologue à l'UCLouvain, se veut rassurant :

Ce qui se passe ici, c'est que nous avons affaire à des substances qui sont rapidement éliminées.

"La présence de substances n’est pas nécessairement préoccupante.", précise le directeur de recherche. "Tout dépend des concentrations, des doses qui sont absorbées et également de la durée d’exposition. Or, ce qui se passe ici, c'est que nous avons affaire à des substances qui sont rapidement éliminées. On dit quelques jours, maximum quelques semaines, si bien que vous n’avez pas d’exposition chronique et donc, en l’absence d’exposition chronique, vous n’avez pratiquement aucun risque."