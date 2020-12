Nos magasins frontaliers envahis par des clients étrangers ?

Tous les magasins non-essentiels aux Pays-Bas sont fermés jusqu'au 19 janvier. Chez nos autres voisins, allemands, les boutiques non-essentielles aussi seront closes jusqu'au 10 janvier. Certains craignent une affluence dans les commerces belges situés non loin de nos frontières. Qu'en est-il sur le terrain ? Nous nous sommes rendus à Visé situé à moins de 4 kilomètres de la frontière hollandaise et à une vingtaine de kilomètres de l'Allemagne. Les Hollandais y viennent régulièrement faire leurs achats. Tous les commerçants interrogés sont plutôt ravis.

Est-ce tout le monde va venir chez nous ?

"Ce serait du donnant-donnant!" © rtbf.be Joelle Voss , vendeuse chez Glenwood : "On les attends un petit peu. On espère qu'ils vont dépenser un peu chez nous et cela va faire du bien au commerce. C'est un peu du donnant donnant car en novembre les Belges sont allés à Maastricht faire leurs achats. Bien sûr, on fait attention à la santé de chacun. Deux personnes à la fois peuvent rentrer dans le magasin mais s'il y a trop d'affluence, on demandera aux forces de l'ordre d'intervenir car nous ne pouvons pas tout gérer."

"Aucune peur, ni inquiétude!" © rtbf.be Patrick Pirson , le fleuriste n'est pas inquiet du tout : "Je n'ai pas peur et cela ne peut être que positif pour le commerce." Et si une horde de clients débarque, il reste très pragmatique : "on ne les fera pas entrer; ils devront attendre devant la porte leur tour. Deux personnes à la fois peuvent entrer dans la boutique. Mais les gens sont bien éduqués, ils suivent les mesures sanitaires. Tant que l'on respecte cela, il n'y a aucun souci."

"Beaucoup ont déjà fait leurs cadeaux de fin d'année" © rtbf.be Juliette Piette, vendeuse de lingerie chez Rutten aussi ne craint rien : " Ici, on est très stricte au niveau des règles : 2 personnes maximum, masque, gel hydroalcoolique et distanciation sociale ! Il faut juste être patient et attendre son tour. Mais cette année, je remarque que les gens se sont pris plus tôt pour les cadeaux de noël et je ne pense pas que l'on aura comme les autres années une grande affluence les derniers jours avant les fêtes."

"Ce serait bien pour les petits commerces mais pas pour les mesures sanitaires" © rtbf.be Antoine Rigaux, des Meubles Rigaux : " Je suis content, oui et non, que des clients hollandais viennent chez nous car d’un côté cela fera du bien aux petits commerces de la ville mais au niveau sanitaire, je ne pense pas que ça soit une bonne chose… Visé est une petite ville, je pense que nous n’aurons pas de cars néerlandais qui vont débarquer. Ils iront plutôt dans des gros centres commerciaux comme Maasmechelen Village. Les Allemands viennent rarement ici, ils vont plutôt du côté d’Eupen ou Malmedy. Eux, je ne crois pas qu’ils viendront chez nous. "

© "Ils vont venir et ce n'est pas rassurant pour les habitants" Les visétois interrogés, par contre sont certains qu'ils vont débarquer et pas qu'eux : "Bien sûr que les Hollandais vont venir et même les Allemands si tout est fermé chez eux. Si pour les commerçants, c'est une bonne chose, pour nous les habitants, pas trop car le virus circule toujours et cela pourrait être un problème." affirme un passant. Une dame estime que c'est normal vu que les Belges ont fait pareils en allant faire leurs emplettes dans les magasins hollandais mais que par contre, s'il y a trop de monde, il faudra gérer l'afflux et mettre le haut-là. Un autre passant, âgé ne comprends pas : "il faut fermer les frontières, ou du moins contrôler les frontières mais cela ils ne le feront pas ! Les Hollandais viennent au marché le mercredi de Visé et là, c'est certain, ils seront là et en masse!"