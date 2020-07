Nos astuces pour éviter les arnaques des concours sur Facebook

Un jacuzzi, un camping car de luxe, un 4X4 ou une piscine à gagner, simplement en partageant un lien ? La tentation est grande, c’est tellement simple, et qui ne rêve pas de gagner un tel lot ? D’autant plus qu’il ne reste que très peu de temps avant la fin du concours.

A priori, donner son nom, son prénom et son âge paraît anodin. Pourtant ces renseignements peuvent déjà rapporter gros. Suite à l’entrée en vigueur en Europe du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vos renseignements personnels, quels qu’ils soient, peuvent être revendus entre 5 et 15 centimes l’information, de façon illégale , à des annonceurs par exemple.

Systématiquement, il vous est demandé de " simplement " aimer, partager et commenter la publication. Or cette condition enfreint les règles Facebook concernant les concours en ligne .

Cette étape vous invite à aller plus loin dans la récolte de vos données personnelles, à travers un formulaire d’inscription . En cliquant sur ce lien, vous êtes susceptibles d’activer des virus qui s’installeront dans votre ordinateur. Des publicités intempestives peuvent alors surgir lors de vos prochaines recherches par exemple. Plus grave, il est parfois demandé de s’inscrire et de choisir un mot de passe. La plupart des internautes recyclent un mot de passe qu’ils utilisent par ailleurs, ce qui ouvre bien des portes aux fraudeurs (comptes bancaires, mails, etc.).

De faux profils

Pour vérifier la véracité du concours, il suffit de cliquer sur le profil de l’organisateur.

Pour vérifier un profil, regarder la date de création, les publications et les coordonnées.

Bien souvent, on remarque qu’il s’agit d’une page dont la création est très récente, et qu’elle ne contient qu’une seule publication (en l’occurence le concours en question). Dans l’onglet " à propos ", on remarque vite que cette page ne renseigne aucune coordonnée, et ne renvoie pas non plus au site internet de la prétendue entreprise organisatrice.