Non, le gouvernement n'a pas rouvert les fast-foods !

La confusion s’est plus que probablement créée sur la proximité de certaines annonces. Voici des dates clé pour refaire le point.

C’est une fake news qui circule massivement sur les réseaux sociaux depuis la réouverture des drive-in de McDonald’s, Quick et Burger King. Le gouvernement fédéral aurait permis à ces enseignes de rouvrir ce service. En pratique, il n’en est rien, il ne leur a jamais été interdit de les fermer, les enseignes ont pris cette décision d’elles-mêmes.

Il est toujours possible d’aller chercher un repas dans une friterie ou une pizza à emporter dans l’établissement de votre choix s’il a fait le choix de rester ouvert pour ce service uniquement tout comme il est possible d’aller chercher de la viande à la boucherie.

À l’issue d’un conseil national de sécurité, le gouvernement fédéral annonce, entre autres, la fermeture des établissements Horeca pour le 13 mars tout en précisant bien que leurs services à emporter et de livraison à domicile peuvent rester opérationnels. Cette règle concerne aussi les fast-foods et n’a toujours pas changé à ce jour.

18 mars : Tous les fast-foods ferment leurs drive-in

Quick et Burger King, de leur propre initiative, ferment complètement l’ensemble de leurs enseignes jusqu’à nouvel ordre. Leurs salles étaient déjà fermées, mais la société Burger Brands qui gère ces restaurants précise bien que les activités de livraison et les drive-in ne seront plus assurés.

McDonald’s fait une annonce identique le même jour.

De son côté, le gouvernement fédéral avait annoncé la veille que les services de livraison et à emporter des restaurants pouvaient rester opérationnels.