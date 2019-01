NewB : une nouvelle banque belge éthique dans 12 mois ?

La future banque NewB, locale, éthique et durable, on en parle depuis 2012, et aujourd'hui? Qu'en est-il?

Aujourd'hui, cette coopérative belge compte 51 056 membres coopérateurs, plus de 150 organisations sociétales et trois investisseurs institutionnels. Ce mardi 29 janvier, NewB a déposé sa demande d'agrément en tant qu'établissement de crédit à la Banque Nationale de Belgique. Cette coopérative deviendra t-elle officiellement une banque? Réponse dans douze mois. Mais en attendant, NewB propose déjà des services bancaires. Nous avons rencontré deux coopérateurs.