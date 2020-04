Neknomination … boire à en mourir ?

Isolés, on passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram ou encore Twitter sont de véritables échappatoires où beaucoup surfent quotidiennement à la recherche d’un peu de distraction. C’est alors que naissent de nombreux défis bienveillants et humoristiques. En voici quelques exemples...

Les défis vertueux se démultiplient. Mais, depuis quelques jours, un autre genre de défi a attiré notre attention. Il est bien plus inquiétant et dangereux : le " Neknomination ".

Neknomination et ses travers

Le délai court et les vidéos mises en ligne ajoutent une pression supplémentaire à relever le défi nous explique Dr. Thomas Orban, alcoologue..

C’est extrêmement pervers comme système. Si vous ne relevez pas le défi, que penseront vos amis de vous ?

Dans notre culture, l’alcool a toujours été un lubrifiant social. Et ce défi semble être une façon de lâcher prise dans un quotidien morose. Mais attention ! Cela n’est évidemment pas sans risques. Si pour la majorité d’entre, nous quatre shots ne représentent pas un réel danger, les conséquences peuvent être bien plus dramatiques quand on se laisse emporter ! " Les gens sont parfois nominés deux à trois fois sur la même journée. De quatre shots, on passe à 8 voire 12. Là, le danger naît ", s’inquiète le Dr. Thomas Orban.

Pour les citoyens isolés, la surconsommation représente un réel danger. " Si le nominé fait un coma éthylique, il n’y a personne autour de lui pour appeler les urgences. Il peut aussi chuter, se blesser. Sans parler des troubles neurocognitifs que cela peut avoir à long terme sur les jeunes, puisque notre cerveau se développe jusqu’à 25 ans… " explique Martin Deduve, responsable d’Univers Santé, avant d’ajouter :

Certains vont consommer plus qu’à leur habitude. Ils vont peut-être développer un rapport à risque avec l’alcool et plus tard une dépendance.

Ce défi est extrêmement viral. Et au vu des dangers qu’il représente ne faudrait-il pas censurer ce genre de contenu sur les réseaux sociaux ? " Le cerveau humain est fabriqué d’une manière telle que dès qu’on lui interdit quelque chose, il a envie de le faire. Il ne faut pas interdire, ça ne sert à rien. Par contre, il faut éduquer les gens à la consommation ", préconise le Dr. Thomas Orban.