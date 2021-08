Ne jetez plus vos lentilles de contact !

Aujourd’hui de plus en plus de personnes font attention à leur empreinte écologique dans plusieurs secteurs. Et celui de l’optique n’y fait pas exception.

Chaque année, c'est plus ou moins 70 millions de lentilles journalières qui sont mises à la poubelle. Des déchets qui peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement. Mais aujourd'hui, on propose des lentilles de contact qui s'inscrivent dans cette démarche de durabilité.