Nathan, privé de stage rémunéré, doit vivre avec 350 euros par mois - On n'est pas des pigeons... Nathan Vandenbosche, 20 ans, est passionné par sa formation à l'Ifapme de la Louvière, par son futur métier : régisseur, technicien de spectacle. La crise sanitaire a violemment mis ses aspirations entre parenthèses. Depuis un an, plus de spectacles, plus de stages rémunérés. Il est passé de 750 euros par mois ... au chômage temporaire, à 350 euros .... la galère !