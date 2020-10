Muama Ryoko : un routeur 4G sans limite ?

On veut (tous) sans cesse être connectés à tout moment et partout. Or il arrive que la 4G ne suffise pas. Un routeur nomade serait-il la solution ?

Utile pour les voyageurs

Une carte SIM et un forfait de 500 Mégabytes sont offerts mais si on surfe sur Facebook en quelques heures, il n'y a plus rien.

La pub semble faire croire qu'il n'y a pas de limite mais Brieuc rétorque : "C'est impossible ! Ils nous font croire que si on achète un robinet, on aura de l'eau gratuite et partout… c'est faux, on doit acheter des datas 4G via une plateforme Flexiroam."

Pour ceux qui voyagent beaucoup, cela peut être néanmoins intéressant. Mais si on reste en Belgique, non, les forfaits proposés sont plus chers que ceux proposés par des opérateurs classiques.