Motos et autres deux roues : contrôle technique périodique à venir ?

Pas de contrôle technique périodique envisagé pour les motos et autres scooters - © Westend61 - Getty Images/Westend61

Pas de contrôle technique périodique envisagé pour les motos et autres scooters - On n'est pas... Un contrôle technique pour les motos et autres deux roues, c’est aux régions d’en décider. En Wallonie, le contrôle technique comme pour les voitures n’est pas l’option envisagée par le Conseil supérieur Wallon de la sécurité routière.