Montres de luxe : des prix qui ne connaissent pas de limites

Les montres de luxe, on en a beaucoup parlé ces derniers jours dans le dossier du "footgate", les suspicions de corruption dans le milieu du foot en Belgique. Alors on s’est penché sur les prix dans le domaine de l’horlogerie de luxe et de collection. Des prix qui peuvent parfois paraître exorbitants…

4 images © Tous droits réservés

Chez "L’artisan du temps", horlogerie de collection située à Uccle, le temps c’est vraiment de l’argent. Gilles Clavareau, fondateur de l’entreprise, nous a sorti quelques modèles de montres pour différents budgets : "Première montre, premier prix chez nous quasiment, on est sur une "Tudor 58", une montre de 2021, c’est une montre qui plaît beaucoup et ici on est à 3500€. Et puis ici on a sorti une autre montre, une " Jaeger-Lecoultre ", elle est en or rose et elle a la particularité assez géniale de se retourner et d’avoir donc un double fuseau qui est caché à l’arrière de la montre… Le prix : 18.500 €".

Pourquoi de tels prix ?

4 images Mécanisme montre © Getty Images

Le fait est que ces montres sont compliquées à fabriquer. " Il y a la qualité de l’objet et quand on dit qualité on ne parle pas spécialement des matières utilisées parce que certaines peuvent être en or mais dans certains cas elles sont simplement en acier. C’est la qualité mécanique qui est primordiale et après il y a toujours la loi de l’offre et de la demande qui crée le prix. Et on a une production qui est, de toute façon, toujours un peu limitée même si la série n’est pas limitée. Le fait est que ces montres sont compliquées à fabriquer et donc on ne peut pas en fabriquer des mille et des cents. Et donc, il y a un moment donné où il y a plus de demande que d’offre. "

50.000 € à chaque poignet

© Tous droits réservés Dans l’horlogerie de luxe, il y a parfois des montres qui ont la valeur d’une maison ! Encore un peu plus cher dans les tiroirs de "L’Artisan du Temps", Gilles Claraveau nous a sorti deux Rolex : "J’ai sélectionné deux "Daytona", elles ont la particularité d’être en or, or 18 carats, l’une est en or blanc, l’autre en or rose… Et toutes les deux ont la particularité d’avoir des cadrans noirs laqués avec des diamants sur les index. Alors ici, on est dans des montres qui sont aux alentours de 50.000€ chacune… En horlogerie, on ne va pas avoir de limites de prix, on va démarrer à une certaine gamme, dans mon magasin on va commencer à 1500, 2000 €. Et généralement chez moi on va finir aux alentours de 100.000 €. Mais en réalité dans l’horlogerie de luxe, il y a parfois des montres qui ont la valeur d’une maison, vraiment… "

Retrouvez "On n’est pas des pigeons" du lundi au vendredi à 18h30 sur la Une et en replay sur Auvio. Pour plus de contenus inédits, rendez-vous sur notre page Facebook.