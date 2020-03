Mon animal peut-il aller aux urgences vétérinaires pendant le confinement ?

Le bon sens avant tout

Le bon sens avant tout - © Ghislain & Marie David de Lossy - Getty Images/Cultura RF

Contrairement à ce qui a été relayé dans la presse, il n’y a actuellement aucune preuve qu’un chat ou qu’un chien soit porteur du Covid-19, c’est ce qu’affirme Stéphane Degallaix, Secrétaire Général de l’Union Professionnelle des Vétérinaires. Le but du jeu étant donc de limiter les contacts entre les êtres humains, il faut éviter une visite chez le vétérinaire quand elle n’est pas nécessaire. On annule donc toutes les visites et opérations dites de " convenance " : un rappel de vaccin, des griffes à retirer, un problème comportemental bénin, une stérilisation, etc.

Au même titre que si vous souhaitez une consultation médicale avec votre médecin en ce moment, il vous faudra d’abord téléphoner à votre vétérinaire qui ne reçoit que sur rendez-vous. Avant toute chose, il ou elle vous posera diverses questions pour déterminer ou non de votre venue dans son cabinet. Certains vétérinaires auront peut-être choisi de fermer pour de bonnes raisons (maladie par exemple) mais, d’après Stéphane Degallaix, ils vous renverrons vers un.e de leurs confrères pour ne pas vous laisser sans aide.