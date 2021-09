Mini Citroën AMI : un prix rikiki, pour quels atouts ?

Son prix est de 7 290 euros pour le modèle de base. Cette citadine électrique est la moins chère du marché des voiturettes sans permis.

Qu’offre exactement cette puce deux places au niveau de la conduite, du freinage, de la suspension, de la sécurité et même de son étanchéité ? Pigeon a testé.

Elle coûte combien ?

7 290 euros de base. Avec les packs personnalisables de 7 690 à 8 690 euros. Elle est disponible en différentes versions: la couleur et le style varient. Une fois commandée dans un garage, vous l’avez dans les cinq à six semaines, selon le garage Declercq à Ixelles. Mieux vaut ne pas passer par la Fnac pour l’acheter. En effet, cela vous coûtera 79 euros de plus pour une livraison chez un concessionnaire. Voire 279 euros pour une livraison à domicile.

Une voiture pour tous ?

Comme l’Ami n’est pas une auto, mais plutôt un quadricycle à 4 roues qui roule à 45 km/heure maximum, elle est accessible dès 16 ans avec un permis AM. L'Ami séduit toutes les tranches d’âge: les jeunes, car leurs parents la préfèrent à une moto. Elle leur semble moins dangereuse. Beaucoup de personnes âgées sont aussi très intéressées par ce type de véhicule pour une raison financière: l’assurance annuelle ne coûte que 200 euros. Elle est en effet considérée comme une moto dont elle a la plaque d’immatriculation !

Facile à garer ?

Stationnement aisé ! L’Ami est ultra-compact. Ses mensurations: 2,41 m de long, 1,39 m de large et 1,52 m de haut. Sur une place de parking, vous pouvez en mettre deux. Il n’y a pas de direction assistée, mais elle est très facile à manier. Malgré ces mesures minuscules, l’habitacle donne une sensation intérieure d’espace grâce au toit panoramique et un large pare-brise.

Que peut-on y transporter ?

Il n’y a pas de coffre, mais les recoins ne manquent pas pour glisser vos courses ou affaires personnelles. Ou alors, vous renoncez au siège passager et vous réussirez à y caler sacs et valise.

Le confort est minimaliste

Les deux sièges ne sont pas très rembourrés, mais confortables. Etroits si vous êtres un peu large. Elle est silencieuse au niveau du moteur, mais pas vraiment question ventilation et chauffage. Elle n'est pas dotée de climatisation. Sa suspension étant un peu dure, si vous roulez trop vite sur un dos-d'âne, votre coccyx s’en souviendra !

Une autonomie moyenne de 70 kilomètres

Installée sous le plancher au niveau du siège passager, la batterie lithium ion cumule 5,35 kWh de capacité. Elle autorise une autonomie de l’ordre de 70 kilomètres avec une charge, 75 km /heure, si on ne la pousse pas trop loin le champignon. Cela dépend évidemment de votre conduite.

Aisément rechargeable ?

Le câble de rechargement, logé dans l’ouverture de la portière passager, mesure 3 mètres. Quelques mètres de plus auraient été plus confortables. Comme c’est une voiture basse tension, on peut se brancher sur une simple prise domestique de 8 Ampères. Il faut trois heures environ pour la recharger à 100%. Aucune charge accélérée n’est disponible pour le moment. Avec le coût moyen du courant (à Bruxelles), le prix revient à moins de 0,40€/heure.

Et au niveau de la connectivité ?

Il y a au centre du tableau de bord, une prise USB pour recharger son smartphone. On peut accéder via une application à toutes les données de la voiture : autonomie disponible, kilométrage, temps restant pour une recharge à 100% et alertes entretien. Elle localise aussi les bornes publiques de recharge à proximité via l’application Free2move. (Malheureusement nous n’avons pas pu la tester: seuls les propriétaires possèdent les codes d’accès.)

Sa sécurité

Cette mini électrique est équipée de freins de voiture : des freins à disque ventilés à l’avant, tambour à l’arrière. La voiture pesant 471 kilos, le freinage sans assistance fonctionne bien. Il n’y a pas d’ABS. Comme c’est un véhicule qui est limité à 45 km/heure, la réglementation n’oblige pas d’airbag. Elle est équipée de ceintures de sécurité. Pas obligatoires sur ce type de véhicule. Cependant, nous vous conseillons de boucler votre ceinture.

Serrures et étanchéité, c'est là que le bât blesse

Les clients français roulent depuis un an avec l’Ami et ils ont constaté des soucis au niveau des serrures. Ils signalent qu'une pièce de la serrure ne revient pas à sa position initiale après l’ouverture de la porte. Quant à l'étanchéité au niveau des portes et des fenêtres, nous l'avons testée dans un car-wash. Sous la pression de l'eau du Karcher, de l’eau pénètre par les fenêtres. On imagine le souci identique lors de fortes pluies ou d’un nettoyage haute pression. Christian Declercq, responsable du Concept Store Bar - Garage Declercq à Ixelles, note que "C’était les premières versions du véhicule. Tous ces soucis ont été réglés. Et on est à la deuxième version. Maintenant, il est vrai qu’elle n’est pas hermétique à cent pour cent compte tenu de la matière du véhicule. De plus, au niveau des fenêtres, il peut y avoir un peu d’eau qui coule, mais on est loin de la baignoire remplie d’eau après une grosse averse ! " Et il assure: "Comme nous sommes concessionnaires Citroën, on vous assure la prévente. On a donc tout une infrastructure technique et des spécialistes qui peuvent remédier à pas mal de choses dans le cadre de la garantie du véhicule."

Elle a déjà une sœur jumelle !

2 images Opel et Citroën : un clonage presque à l’identique ! © OpelRocks-e

Opel vient de dévoiler la Rocks-e. Deux clones ! Elles sont identiques sur le plan technique. Il y a juste quelques différences esthétiques: l'utilisation de couleurs et de stickers différents de l’AMI, ainsi que la présence d’enjoliveurs redessinés. Ce partage de modèle est logique, vu que les deux marques font partie du groupe Stellantis. Mais cela fait sourire lorsque le département marketing annonce l’arrivée du premier "Sustainable Urban Mobility". C’est osé même, quand on arrive un an après la Citroën Ami.

Retrouvez "On n’est pas des pigeons" du lundi au vendredi à 18h30 sur la Une et en replay sur Auvio. Pour plus de contenus inédits, rendez-vous sur notre page Facebook.