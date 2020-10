Mesures covid: notre nouvelle vie a commencé !

Depuis ce lundi 19 octobre notre vie a changé, les nouvelles règles citées par le comité de concertation sont d’application partout en Belgique.

La première, et la plus flagrante, la fermeture des cafés et restaurants. Seul le take away reste possible jusque 22h.

Côté liens sociaux, notre bulle de contact est désormais limitée à maximum 1 personne sans geste barrière. Et avec les gestes c’est 4, toujours les mêmes pendant 15 jours. Attention que même en rue, les rassemblements de plus de 4 personnes sont interdits. Ces restrictions concernent également le sport. Vous ne pouvez en pratiquer qu’avec les membres de votre foyer et, pour le sport professionnel, on ne tolérera pas plus de 200 spectateurs.

Le télétravail redevient obligatoire quand c’est possible.

Attention que telle Cendrillon, lorsque sonneront les 12 coups de minuit, vous devrez être à la maison. Le couvre-feu sera alors en vigueur jusque 5h du matin sauf déplacement professionnel ou urgent.

Ajoutez à ces règles que la vente d'alcool est interdite à partir de 20h ainsi que les braderies, brocantes et marchés de Noël le sont également.