Menus uniques à la Saint-Valentin : la bonne affaire pour qui ?

C'est probablement le meilleur jour de l'année pour les restaurateurs. Avec la Saint-Valentin , c'est la quasi certitude de remplir leur établissement, et c'est d'autant plus vrai lorsque le 14 février tombe un vendredi , comme cette année.

Un menu pour simplifier

Le problème pour les restaurateurs, c'est qu'à la Saint-Valentin, ce sont les couples qui sont logiquement les principaux clients. Ce qui signifie que des grandes tables destinées à accueillir des familles ne peuvent être que partiellement occupées. Ainsi, même s'il affiche complet, l'établissement est rarement plein. Et comme on multiplie les petites commandes, c'est bien plus simple de servir un menu unique, ou avec des choix restreints. Moins il y a de personnel en salle et en cuisine, plus il est simple de proposer des plats identiques.

Pour le restaurateur, c'est aussi l'occasion de maximiser les profits. Chaque client paiera la somme forfaitaire du menu, plus les boissons, sans possibilité de se rabattre sur une salade César, qui coûte évidemment beaucoup moins chère alors que l'occupation de la table est identique (pour autant qu'on ait envie d'une salade César pour la fête des amoureux).