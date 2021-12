Menu de Noël : est-il plus intéressant de faire ses courses à l’étranger ?

Pour le savoir, nous avons comparé les prix d’un supermarché commun à trois pays. Lidl en Belgique, en France et aux Pays-Bas . Sur base d’achats en magasin et de catalogues, nous avons constitué un panier de produits alimentaires de fêtes . Champagne, poissons, fromage ou encore desserts. Des produits exactement identiques et hors promotion.

Nous avons sélectionné quelques produits qui pourraient figurer sur nos tables de fin d’année. Pour un champagne, vous débourserez 12,49€ en France, contre 13,99€ de l’autre côté de la frontière. Soit 1,50€ de plus. Rayon poissonnerie, le homard cuit et congelé de 350g sera plus cher aux Pays-Bas. Le prix belge s’aligne sur celui de la France. Pour un carpaccio de saumon, ce sera l’inverse. 3,99€ en France, contre 2,99€ chez nous. Côté dessert, les Pays-Bas sont les grands gagnants. Ils affichent les prix les plus bas.

Cet écart de prix entre la Belgique, la France et les Pays-Bas correspond à différents facteurs. Premièrement, le prix d’achat chez les fournisseurs. Les taxes et les accises appliquées dans chaque pays influent également. Notamment pour les alcools et les spiritueux. D’autres facteurs entrent aussi en ligne de compte comme les coûts opérationnels, coûts fixes et charges patronales. Enfin, un dernier élément, et certainement le plus important, reste la concurrence entre les enseignes. Le poids des magasins en Belgique est plus faible qu’en France.