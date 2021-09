Meeple Solidaire distribuera des jeux de société aux sinistrés des inondations les 18, 19, 25 et 26 septembre

L’idée d’aider les sinistrés est venue d’une phrase de Ronald Reagan, nous raconte Billie , l’un des membres de l’ Association Meeple Solidaire : "On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu’un ". Il poursuit: "Nous avons donc décidé, des passionnés de jeux, de redonner l’envie de jouer aux familles qui avaient tout perdu, même leurs jeux.". L’ASBL située à Sombreffe est née il y a deux mois : " L’association tire son nom des meeples , des petits personnages en bois utilisés dans de nombreux jeux de société. C’est une contraction des termes anglais “my” et “people”, précise-t-il.

En moins de 2 mois, ils ont récolté plus de 6 000 jeux qui viennent de partout : "Belgique, Suisse, France, Canada, … Une trentaine d’éditeurs de jeux nous ont envoyé des palettes complètes de jeux ! Des familles ont pu déposer dans 40 magasins de jouets partout en Wallonie leurs jeux qui dormaient dans des armoires. Et nous avons été très étonnés de constater que beaucoup de gens nous ont envoyé des jeux neufs qu’ils avaient achetés en nous écrivant : "On aime ce jeu et on veut partager ce plaisir avec des personnes qui ont tout perdu !"