Master class avec Carlo : futo-maki saumon-avocat

Ingrédients

250 g de riz à sushi

40 cl d'eau froide

1 algue konbu

5 cl de vinaigre de riz

20 g de sucre

5 g g de sel

Préparation

Verser le riz dans un bol et le recouvrir d'eau froide. Rincer une première fois sans remuer le riz.

Pour le polissage, recouvrir une nouvelle fois le riz d'eau froide et avec la main, remuer le riz par mouvements circulaires. Lorsque l'eau devient deux fois plus translucide que celle du premier rinçage, égoutter le riz.

Pour terminer, rincer une dernière fois le riz sans remuer et réserver pendant environ 10 minutes.

Préparer le sushis su (assaisonnement) en mélangeant au fouet le vinaigre de riz, le sucre et le sel.

Cuisson

Verser dans une casserole le riz préalablement rincé et poli. Ajouter une feuille d'algue konbu de 3 x 4 cm environ et l'eau, très légèrement salée. Couvrir et ne plus l'ouvrir tout au long de la cuisson. Lorsque l'eau bout, diminuer le feu jusqu'à frémissement et lorsqu'il n'y a plus d'eau à la surface (c'est-à-dire plus de vapeur qui s'échappe du couvercle), retirer la casserole du feu, déposer un chiffon entre la casserole et le couvercle afin d'absorber la condensation et laisser reposer 15 minutes.

Retirer la feuille de konbu et verser le riz déjà cuit dans un bac en bois Hangiri ou, à défaut, dans un bol en porcelaine. À l'aide d'une spatule en bois, étaler le riz (ne surtout pas l'écraser mais mélanger soigneusement) et arroser petit à petit du mélange sushi-su.

Ensuite, refroidir le riz à l'aide d'un éventail. Lorsque le riz est à température ambiante, le recouvrir d'un torchon humide jusqu'au moment de préparer les sushis.

Ne jamais placer le riz au réfrigérateur.