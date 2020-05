Masques nanOx : Campagne de financement suspendue… Que se passe-t-il ?

Une société namuroise, nanOx, souhaitait se lancer dans la production de masques en silicone. Un masque vendu 29 euros et livré avec 10 capsules de filtration . Réutilisable, confortable, écologique et économique.

Collecte suspendue

Voici quelques jours, Kiss Kiss Bank Bank, le site de crowdfunding, décidait de suspendre la collecte. De quoi surprendre, inquiéter et jeter le trouble parmi les nombreux contributeurs, informés de la situation par un message de la plateforme :

"Conformément à nos pratiques, nous avons procédé à des vérifications poussées auprès du porteur de projet. Notre département juridique a approfondi son investigation et a demandé au porteur de projet des pièces complémentaires, au vu de l’attractivité du projet et des nombreuses remontées mettant en doute son intégrité. […] Si ces éléments nous parviennent et nous apportent la certitude la plus solide possible de l’intégrité de ce projet, la collecte sera bien entendu ré-ouverte. En revanche, si tel n’était pas le cas, nous procéderons au remboursement intégral de tous les contributeurs." Un point rassurant pour les contributeurs.

Nous avons contacté le site de crowdfunding et voici ce qu'il nous a répondu par e-mail : " Nos équipes continuent de mener des investigations sur l’intégrité du projet nanOx." Ce matin encore, Kiss Kiss Bank Bank nous signalait que le projet était toujours en suspens, jusqu’à nouvel ordre.

De son côté, l’équipe de nanOx doit répondre aux demandes de KissKissBankBank et faire face aux mécontentements de certains internautes qui s’interrogent, voire qui crient à l’arnaque !