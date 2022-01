Mangeons-nous mieux grâce au Nutri-Score ?

Un score attribué aux aliments en fonction de leurs nutriments à favoriser et à limiter. En clair, d'un côté, se trouvent les bons éléments: les fruits et légumes, les protéines et les fibres. De l'autre, les moins bons: les sucres, le sel, les calories et les graisses saturées. Alors, des produits Nutri-Score A, - dont des frites surgelées ou de la pâte à tartiner - , sont-ils forcément gages de bonne santé ? Faut-il y croire ?

Il nous explique que tous les fromages étant du lait - qu'on fait cailler grâce à l'action de la présure - , on a un seul ingrédient local et durable. Et malgré cela, le Herve se retrouve avec une cote D qui pourrait faire croire que ce n'est pas un produit sain pour la santé.

"Il part d'une bonne initiative: donner des informations nutritionnelles au consommateur. Mais, par contre, vu la méthode restrictive qui a été choisie, on se retrouve avec des produits naturels, locaux et sains, qui sont mal cotés. ", estime-t-il.

D'après Pierre Garin, diététicien-nutritionniste, un score A ou B ne va pas spécialement "sauver la planète, bien au contraire". Et il met en avant l'éducation nutritionnelle: "expliquer aux personnes ce qu'elles doivent manger et la composition et l'aspect, la manière dont on fabrique les produits aussi."

Qualitativement, les produits ultra-transformés amènent à des pathologies de civilisation, telles que l'hypertension, le diabète, l'obésité, le surpoids et ainsi de suite.

Un emballage de céréales affublé du Nutri-Score A et un affichage BIO en vert, par exemple, fait croire qu'en mangeant un score A et un produit bio, on mange un produit sain. Pour lui, il n'en est rien, car ça reste un produit ultra-transformé. Il qualifie cette manière de procéder de nutriwashing. En effet, actuellement, nous savons que "qualitativement, les produits ultra-transformés amènent à des pathologies de civilisation, telles que l'hypertension, le diabète, l'obésité, le surpoids et ainsi de suite."

Globalement, les études qui ont été faites sur des dizaines de milliers de produits montrent qu'en moyenne, il n'y a aucun doute sur le fait que les produits classés A ou B sont très majoritairement de meilleurs produits.

Vincent Delhomme, chercheur à l'UCLouvain, est beaucoup plus confiant: "Globalement, les études qui ont été faites sur des dizaines de milliers de produits montrent qu'en moyenne, il n'y a aucun doute sur le fait que les produits classés A ou B sont très majoritairement de meilleurs produits. Une fois de plus on parle de nutrition, ce n'est pas un jugement de valeur. Et les produits classés D ou E sont inversement des produits dont il faut limiter la consommation."