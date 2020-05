Mal au dos, aux épaules, troubles visuels… Quand télétravail rime avec aie, aie, aie

La généralisation du télétravail ne se fait pas toujours sans mal. Bureau improvisé sur un coin de table ou dans un divan, siège pas forcément adapté, le travail à domicile peut aussi être source de troubles physiologiques.

Les principaux symptômes sont les maux de dos, les douleurs à la nuque ou aux épaules. En cause la posture que prend le télétravailleur, une position souvent moins "idéale" que celle adoptée dans un cadre professionnel en entreprise…

Première difficulté à surmonter, il faut éviter si possible de travailler sur un ordinateur portable (ce qui est malheureusement souvent le cas en télétravail). Le pc portable oblige en effet le plus souvent à "pencher", même légèrement la tête vers l’avant. Or, il faut idéalement garder la tête droite, le regard horizontal à hauteur de la partie supérieure de l’écran. Si ce n’est pas possible, on conseille de changer de position toutes les 45 minutes environ et faire quelques mouvements souples du dos, de la nuque ou des épaules pour prévenir l’apparition des douleurs. Et puis si le mal de dos vous gagne, il existe des exercices simples et rapides pour le soulager

Avec la main rivée sur la souris, les poignets sont eux aussi parfois soumis à rude preuve. Là également, quelques exercices d’assouplissements réguliers peuvent empêcher les maux de surgir.

La hauteur de la table ou du bureau doit permettre d’avoir les coudes plus ou moins à angle droit. Idéalement les cuisses et les coudes doivent se trouver à peu près à l’horizontale.