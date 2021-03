Magasins non essentiels accessibles sous rendez-vous de dernière minute ?

Si certains commerçants resteront purement et simplement fermés, d’autres ont décidé de s’organiser.

A partir de ce samedi 27 mars , les commerces dits non essentiels doivent en effet refermer leurs portes mais ils peuvent accueillir des clients sur rendez-vous.

C’est un peu le règne de la débrouille, chaque commerçant a sa méthode dans l’organisation des rendez-vous pour accueillir des clients. Communication via les pages Facebook des magasins, affichettes explicatives avec numéros de téléphone en vitrine, tous les moyens sont bons pour espérer continuer à vendre un tant soit peu durant les semaines à venir.

Dans certains magasins, on compte bien aussi accorder des rendez-vous de dernière minute à des clients de passage : si le magasin est vide, le client peut très bien frapper à la porte et obtenir un "rendez-vous" au moment même.

"Nous voulons minimiser la charge administrative pour les commerçants. Ils peuvent eux-mêmes choisir comment s'organiser", a confirmé la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, qui rappelle cependant la limite du nombre de personnes autorisées dans un magasin.

Il est possible de prendre rendez-vous quelques instants auparavant mais ce n'est pas l'objectif.

Il est donc théoriquement possible de prendre rendez-vous quelques instants auparavant mais ce n'est pas l'objectif, ajoute la ministre de l'Intérieur. "L'intention n'est pas de créer de longues files d'attente devant les magasins, mais que les clients s'y rendent de façon très ciblée. Je comprends que cela soulève des questions et que ce n'est pas agréable pour les commerçants, mais avec ce système, nous avons essayé de garder les magasins ouverts autant que possible tout en limitant les contacts."

Cette fermeture des commerces, transformée en ouverture sur rendez-vous, est prévue pour un mois.