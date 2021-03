Magasins Albert Heijn bientôt à Bruxelles et en Wallonie ?

Les supermarchés hollandais Albert Heijn à Bruxelles et en Wallonie ? - On n'est pas des pigeons...

Les supermarchés hollandais Albert Heijn à Bruxelles et en Wallonie ? - On n'est pas des pigeons... Célèbres pour leurs offres 1+ 1, les magasins Albert Heijn sont bien implantés en Flandre. Ils arriveront peut-être chez nous dans 2 ans.

Il n'y a qu'une rue à traverser pour passer de la Région bruxelloise au premier magasin Albert Heijn en Flandre situé à Wemmel. Il faut traverser la Chaussée romaine pour entrer dans un nouveau monde. Cela pourrait ressembler à un slogan mais le slogan ici se traduit par "un assortiment différent aux prix hollandais". C'est inscrit sur une affiche et en français, s'il vous plaît ! Et c'est bien cela que les clients viennent chercher ici : des produits plus "Hollandais", à bas prix

Le client francophone ne sera pas complètement perdu : Les "Luikse Wafels" sont toujours des "gaufres de Liège". Même si les mentions sur tous les emballages sont en néerlandais. Il y a tout de même quelques indications en français, au début des rayons, pour s'y retrouver. Mais, c'est exact, de très nombreux produits pourront vous sembler complètement inconnus.

Les 60 magasins Albert Heijn en Belgique sont tous situés en Flandre. Les petits efforts linguistiques réalisés à Wemmel présagent-ils d'une pénétration en sols bruxellois et wallon ? Réponse de la porte-parole d'Albert Heijn, Ann Maes : "C'est extrêmement hypothétique parce que si jamais on le faisait, c'est clair qu'il faudrait alors s'organiser autrement. Mais pour le moment on n'a pas ce souci parce que justement on a encore tant de travail à faire en Flandre que cette question de "comment s'organiser ? Ou "Si jamais cela se faisait, comment on le ferait ? ", ces questions ne se posent pas".

Et pourtant nous les avons posées à un expert de la distribution.