Magasin Zara à Liège: cas de Covid-19 et personnel en quarantaine

Place Cathédrale à Liège, huit employés du magasin Zara ont été testés positifs au coronavirus la semaine dernière. Du coup, plus de cinquante membres du personnel ont été mis à l'isolement.

Le magasin a été désinfecté et du personnel est arrivé en renfort, le magasin reste ouvert et accessible aux clients tout à fait normalement. Le service communication de Zara résume la situation comme suit...

Les protocoles ont été appliqués correctement. Les cas positifs ont été identifiés et un isolement pour les contacts étroits a été appliqué.

En pareil cas, c'est à chaque enseigne (de grand magasin de vêtements par exemple) d'évaluer les risques, pour son personnel et pour les clients, et de prendre les décisions qui s'imposent. Il s'agit prendre en compte les contacts rapprochés ou non entre les employés et décider ensuite d'une mise en quarantaine éventuelle pour les collègues de cas positifs au Covid-19. Comme chez Zara, par mesure de précaution, mise en isolement et dépistage du personnel sont le plus souvent de rigueur.