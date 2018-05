Luttez contre le gaspillage alimentaire avec FruitCollect

Si vous avez des arbres fruitiers, ce qui va suivre va vous intéresser. Car on va parler de FruitCollect, une ASBL bruxelloise qui récolte les fruits non consommés dans votre jardin.

On avait déjà parlé de cette initiative en septembre. Et si on en reparle ce mercredi, c'est parce que cette ASBL franchit une étape supplémentaire. En effet, elle souhaite aussi récolter les fruits invendus chez des agriculteurs, en plus des particuliers. Pour rappel, ces fruits invendus sont, dans la majorité des cas, distribués aux démunis.

Nous avons interrogé Maxime Niego, fondateur de l'ASBL. Il précise qu'en récoltant aussi les fruits des agriculteurs, cela sert aussi à pérenniser l'activité et assurer une stabilité. L'année passée, il y a eu une forte période de gel assez tardive, donc les arbres fruitiers chez les particuliers ont été les premiers touchés. "Pour pérenniser l'activité, on s'est dit qu'il fallait engager quelqu'un, et on ne pouvait pas avoir des années aussi variables que celle-là. Et a contrario, il y a vraiment un gros gaspillage qui se fait chez les agriculteurs. Et comme notre lutte est la lutte contre le gaspillage alimentaire, on s'est tournés vers les agriculteurs...", précise Maxime.

L'ASBL prend le temps de discuter avec les agriculteurs

L'ASBL ne voulait pas juste récupérer les invendus des agriculteurs, sachant que ceux-ci ont un métier assez pénible. Ils prennent donc le temps, au sein de l'ASBL, de discuter avec chaque agriculteur pour voir quelle est la valeur ajoutée de leur action. Par exemple, certains agriculteurs demandent à l'ASBL de venir avec des bénévoles sur le champ (il y a quand même 150 bénévoles actifs dans l'association!), d'autres sont en demande financière et à ce moment, l'ASBL peut racheter des invendus. Des accords sont toujours trouvés avec les agriculteurs.

Pour l'instant, l'initiative se déploie surtout dans la périphérie bruxelloise, brabant wallon et brabant flamand. Il y a déjà eu des demandes en Wallonie, et l'ASBL est tout à fait disposée à se rendre en Flandre également.

Une campagne de crowdfunding

Une campagne de crowdfunding a été lancée sur la plateforme Growfunding pour récolter 10 000 euros, ce qui est l'objectif premier. Cet objectif permettra d'acheter une camionnette pour récolter les grandes quantités de fruits. Pour pérenniser l'activité, l'ASBL a besoin de récolter plus et pendant toute l'année, pas seulement pendant la période de récolte. La camionnette sera donc utilisée tous les jours. Si l'objectif est dépassé, l'idéal serait une camionnette réfrigérée.

Petit plus, en échange d'un don, vous recevez en retour un petit cadeau... De l'arbre fruitier à une visite de brasserie, ou encore la visite des Champignons de Bruxelles, il y en a pour tous les goûts!