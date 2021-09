Lutter contre les rats : passer par un professionnel ?

Des rats dans la maison ! Vous n’en pouvez plus, il faut s’en débarrasser ! Comment ? Acheter des produits en magasin ou faire appel à un professionnel ? Et combien ça coûte ? " On n’est pas des pigeons " répond à vos questions.

Nous avons rencontré Sophie Martelez. Elle a été victime des inondations. Elle habite Chênée, en région liégeoise ... l'eau a pénétré de plus d'un mètre dans son habitation. Les rats en ont profité. Elle raconte : " Là, c’était la catastrophe, ne fut-ce que parce qu’ils étaient attirés par la nourriture du chat. Et en plus, le chat dormait, les rats passaient à côté. Il savait bien que le rat était plus fort que lui, sûrement ". Et quand les chats se planquent , les rats se multiplient : " Je suis passée de quelques rats à une vingtaine. A tous moments, ils apparaissaient, sur le passe-plat, derrière l’armoire. Je les entendais de partout. Il y en a un qui m’a sauté dessus. J’ai eu la peur de ma vie ".

Les pâtes, c'est pour les rats !

Alors, que faut-il faire pour lutter contre les rats ? Faut-il plutôt acheter des produits en boîte – dix euros la boîte – ou faire appel à un professionnel ? Sophie, elle, a commencé par acheter des produits en magasin : " Le deuxième jour, ça ne fonctionnait plus donc je suis alé chercher d’autres produits. J’ai dû acheter trois ou quatre sortes ". Les produits achetés en magasin sont-ils efficaces ? Nous avons trouvé un professionnel qui travaille dans une société où on en fabrique, la société Armosa. Le conseil de Vincent Ergen, responsable produits nuisible chez Armosa : " Le bon choix, c’est de prendre des pâtes parce que les pâtes c’est contre les rats tandis qu’on doit plutôt acheter les grains contre les souris. Effectivement, si vous avez un ou deux rats dans la situation qui vous ennuie, vous pouvez utiliser des boîtes. Par contre, dès que c’est une grosse infestation, il vaut mieux faire appel à un professionnel ".

150 euros pour un pro

Et là, on joue dans la cour des grands... c'est le dératiseur qui choisira où installer le poison, en préférence des zones de passage vers l’extérieur. Combien ça coûte ? " Ca va coûter plus ou moins 150 euros parce qu’on estime que pour vingt rats, on vas mettre cinq à six postes à 10 euros par poste et puis on va devoir revenir contrôler après cinq à 10 jours. ", explique Vincent Ergen. De son côté Sophie a persévéré avec des produits du magasin. Tous les rats sont morts. Conclusion : pour un rat ou deux, tentez les produits du magasin : 1 boîte devait suffire. Prix : environ 10 euros. Si la situation empire, n'hésitez pas faites appel à un professionnel pour 150 euros

