Luana a testé la valeur des stars de l'édition belge... en seconde main

Valeur des livres en seconde main - On n'est pas des pigeons (127/183) - 07/10/2021 Luana Fontana a sélectionné trois livres belges pour essayer de les vendre sur le marché de la seconde main. Que ce soit "Le Chat" de Philippe Geluck, "Soif "d' Amélie Nothomb ou encore" Le lapin agile" de Willy Vandersteen, ces livres ne se vendent pas bien ni dans les librairies ni sur les sites de seconde main. Conclusion: à part dans les cas spécifiques (rareté du livre notamment), il n'est pas intéressant de vendre ses bouquins. Par contre, acheter des livres en seconde main peut être intéressant.

Luana essaie de nous faire gagner des sous. Elle s'est demandée ce que valent les grandes vedettes en librairie que sont Philippe Geluck, Amélie Nothomb et Bob et Bobette de Willy Vandersteen. Un petit tour du côté des magasins de livres et jouets de seconde main à Waterloo, Namur et Liège.

Chez les revendeurs

Luana Fontana a sélectionné: Le Chat est parmi nous (2020) de Philippe Geluck Soif d' Amélie Nothomb (2019) Le lapin agile de Willy Vandersteen (2007) Le livre d'Amélie Nothomb, prix neuf: 17,90 euros, serait repris à Waterloo pour 3 euros, à Namur pour 4 euros et à Liège, 1 euro. Le Chat est parmi nous, acheté le jour même à 11,95 euros, serait repris à 2 euros à Waterloo et Namur, un euro à Liège. Ce qui veut donc dire que le livre neuf dès qu'il quitte la librairie perd instantanémént sa valeur. Quant au Bob et Bobette, - qui n'a pas été acheté neuf sur un site officiel, mais entre 5 et 7 euro chez un revendeur -, prix proposé: à Waterloo, 0,50 euro, à Namur, 0,20 euro et un euro à Liège. Dans ces 2 dernières villes, ils ne les reprennent pas d'office, car ils se revendent mal.

Sur internet

Sur un site en ligne de rachat de livres, Momox.fr, qui rachète à des prix plus élévés qu'en boutique de seconde main, le roman d'Amélie Nothomb et le Bob et Bobette n'ont pas été repris. Le Chat, par contre, ils le reprennent à 2,36 euros. La reprise d'autres livres d'Amélie Nothomb ne dépassait pas quinze cents maximum.

Conclusion : à part dans des cas spécifiques où le livre est rare et donc recherché, ce n'est pas intéressant de les revendre. Par contre, il est évident qu'acheter des Amélie Nothomb en moyenne à trois euros et les Chats en moyenne à 5 euros, c'est une bonne affaire.

Retrouvez "On n’est pas des pigeons" du lundi au vendredi à 18h30 sur la Une et en replay sur Auvio. Pour plus de contenus inédits, rendez-vous sur notre page Facebook.