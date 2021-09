Luana a testé la qualification des vendeurs d'éléctro en grande surface

De la qualification des vendeurs - On n'est pas des pigeons (108/183) - 09/09/2021 Luana Fontana s'est rendue dans quatre grandes surfaces pour y tester la qualification des vendeurs en électroménager. Pour y arriver, elle a choisi une bouteille Sodastream et trois questions bien précises sur son utilisation. Et elle a posé ces trois questions aux vendeurs des quatre magasins. Résultat, chez Carrefour, toutes les réponses sont correctes tandis que chez Cora, deux réponses sur trois sont correctes. Quant à Colruyt et Sma+ch, où il y a moins de choix en électroménager, ces magasins ont faux sur toute la ligne. Bien évidemment, précise Luana, ce test n'est pas représentatif de tous les vendeurs ni de tous les magasins...