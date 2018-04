Louer une chambre d'hôtel de 5 à 7 ? Ce n'est pas (forcément) ce que vous croyez

Et si, demain matin, au lieu d'aller travailler, vous alliez passer quelques heures à l'hôtel? Disons, de 10 à 16 h? Louer une chambre en journée, c'est possible. Et c'est de 30 à 70% moins cher que pour la nuit.

On vous entend déjà dire "Mais les chambres en journée, ça n'intéresse que les couples illégitimes". Erreur! DayUse, une plateforme de location en journée de chambres haut de gamme, explique que c'est aussi pratique pour l'homme d'affaires entre deux réunions ou le voyageur entre deux vols.

Et les couples adultères, alors?

David Lebée, le CEO et fondateur de la plateforme, est formel:

"On a une part de clientèle qui est là pour ça, mais la grande majorité de nos clients n'est pas là pour ça. Je déments l'idée préconçue que l'usage des chambres d'hôtel en journée correspond exclusivement à du 5 à 7 de couples infidèles. Plus de 75% de nos clients dans le monde ne sont pas là pour cet usage là."

Capital de départ: 4 000 euros!

Sa plateforme, David l'a créée en 2010, avec un capital de départ de départ de 4 000 euros. Il travaillait dans un hôtel et voyait régulièrement des clients arriver à la réception pour demander, d'un air gêné, s'ils pouvaient louer des chambres à la journée. Il a flairé le marché, a cherché sur le web et a constaté que rien n'existait. Aujourd'hui, DayUse gère les réservations en journée de 4 000 hôtels dans 22 pays et, en 2017, a généré 400 000 réservations.

50% privé, 50% business

Les motivations des clients privés sont parfois inattendues. Dans les pays du Moyen-Orient, il n'est pas rare que des familles louent une chambre pour une journée de week-end, afin de profiter des installations de l'hôtel. Quant à David, il lui arrive de louer en journée pour se retrouver, avec sa femme, au calme, loin des cris de leurs jeunes enfants.

A Bruxelles aussi

A Bruxelles, comptez entre 55 et 110 euros pour 4 heures dans un trois ou quatre étoiles. DayUse gère la location de 35 hôtels. Et son créateur est formel: il y a de la place pour beaucoup plus d'hôtels bruxellois sur son site. Quant à Olivier Lallement, qui dirige notamment le 9hotel situé près du Sablon, il explique que les clients louent aussi en journée pour pouvoir profiter de la piscine et du sauna. On veut bien, mais payer dans les 100 euros pour quatre heures à la piscine et au sauna, c'est un peu cher, non?

"Ça dépend. Vous êtes déjà allé dans un spa à Bruxelles? Financièrement, c'est intéressant: le businessman qui vient et qui utilise sa chambre pour préparer une réunion et qui, en plus, peut aller se détendre une heure au spa avant de repartir, c'est formidable. En plus, en général, c'est la société qui paie."

Enfin, sachez que, si vous faites partie des 25% d'utilisateurs qui louent une chambre en journée pour abriter des amours clandestines, vous pouvez réserver sur le site sans carte de crédit. Et, à l'hôtel, vous pouvez payer en cash...