Liège Airport : mais où est donc Alibaba ?

De l 'e-commerce en provenance aussi du groupe Alibaba . Cette société chinoise qui cumule tous les superlatifs dans le monde virtuel de la vente en ligne a annoncé sa venue à Liège , il y a un plus d'un an. Mais, ces wagons porte-container appartiennent-ils à Alibaba ? Précision d'Olivier Hia: "Il n'y pas à proprement parler de train Alibaba, pas pour l'instant, en tout cas".

Pour Marc Allardeau , de l'association de citoyens " Watching Alibaba ", voilà qui générera notamment un problème de mobilité : "L'augmentation du trafic routier dans un réseau qui est déjà saturé actuellement risque d'être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, le camion de trop qui pourrait entraîner une immobilisation du réseau qui sera nuisible à tous les utilisateurs qui vont pester dans ce réseau et aussi aux commerces et aux entreprises qui dépendent de mobilité pour avoir un business correct".

2000 camions ?

Nous avons donc consulté le permis unique déposé par la filiale d'Alibaba. Dans un premier temps, il devrait y avoir 360 camions de plus par jour et à terme certainement plus 2000 selon les déclarations à la presse, il y a un an, du directeur général de l'aéroport de Liège.

Liege Airport poursuit son développement. Avec l'installation prochaine d'Alibaba, il devrait encore augmenter l'emploi dans la région... plus de 600 emplois dans un premier temps et prétendre, peut-être, à accéder au top 5 des aéroports de fret européen.