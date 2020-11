Liège Airport en pleine croissance !

De l'emploi à n'en pas finir !

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, les consommateurs font beaucoup plus d'achats en ligne que d'habitude. Frédéric Jacquet, Directeur Général adjoint à Liège Airport : "Pour les 10 premiers mois de cette année, on a une croissance de 20% par rapport à 2019. On a dépassé la tonne de marchandises transportées. Et dans ce fret, 10 à 15% viennent de l’e-commerce. "

Nous sommes à 9100 emplois actuellement et nous continuons à engager.

Et cela va encore s’amplifier comme le souligne Frédéric Jaquet : " Alibaba est en train de construire son terminal juste de l'autre côté de la piste. Il sera prêt dans 1 an mais entre-temps, nous avons déjà des centaines d’avions qui viennent de Chine." 960 jobs seront créés lorsque le géant de l’e-commerce chinois sera installé sur le tarmac liégeois. Mais déjà aujourd’hui, l’aéroport de Liège continue de générer des emplois.