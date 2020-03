Librairies ouvertes, mais dans quelles conditions ?

Les librairies, comme les pharmacies et les supermarchés, peuvent rester ouvertes. Nous sommes allés sur place pour nous rendre compte de leur quotidien et de ce qui a été mis en place.

Moins de clients ces derniers jours

Et si les horaires ont été revus, avec une fermeture à 14h, c'est simplement par manque de clients. "Hier, j'en ai eu 56, contre 140 ou 150 lors d'une bonne journée. Je ne peux pas rester ici pendant 13 heures à attendre pour rien", nous confie Jean-Claude.

Et pourtant, rien ne change, à part l'impossibilité d'utiliser les machines de paris en ligne. De toutes façons, il n'y a plus de compétitions sportives. Alors, les gens se sont-ils rués sur les achats en ligne, qui représentent une bonne part du chiffre d'affaire de la librairie qui officie comme point relais ? Même pas... Il n'y a pas plus de colis pour l'instant qu'en temps normal. Et Jean-Claude s'attend même à voir une diminution à l'avenir avec les restrictions mises en place aux différentes frontières.

Quant aux clients rencontrés, ils se félicitent du maintien en service des librairies. On peut bien entendu y retrouver la presse du jour, qui suit l'évolution du Coronavirus, mais aussi y faire le plein de cigarettes ou recharger ses compteurs à budget, ce qui pour certains est d'une importance capitale. Et puis, en ces temps de quasi-confinement, la lecture fait encore partie des activités accessibles. Il faudra parfois juste un peu plus de temps pour acheter son magazine...