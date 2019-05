Les yaourts aux fruits ont tous le même goût ? Le test qui va vous étonner

Dans l’imaginaire collectif, les yaourts font partie des petits déjeuner sains. Riches en calcium et surtout riches en fruits. Enfin c’est ce que l'on croit. Nous avons réalisé une expérience simple et ludique : pouvez-vous déceler – à l’aveugle- les fruits présents dans des yaourts de marques distributeurs ? En compagnie de consommateurs et de professionnels, nous avons testé cinq goûts différents. Résultat: difficile de détecter le fruit. En moyenne, les testeurs n'ont trouvé correctement qu'une seule saveur sur cinq. C'est à moitié étonnant nous dit Julie Frère de Test-achats. Quand on sait qu'il y a, en moyenne, moins d'une demi fraise dans un pot de yaourt aux fraises, 6 pour-cent de la composition du yaourt.

Peu de fruit malgré ce que nous montre le visuel du pot. Si on lit les ingrédients , on remarque l’utilisation d’arôme naturel mais aussi artificiel. Hors ceux-ci n’ont pas la même richesse que l’entière palette aromatique d’un fruit, précise Nicolas Guggenbuhl diététicien: l’arôme envoie un message à une zone de notre cerveau. c'est l’interprétation de celui-ci , avec le visuel, qui va nous dire ce que l'on pense manger.

Faites le test à la maison, vous verrez : on mange d’abord avec les yeux.