Les vins mousseux belges : une merveille en bouche !

Test de vins mousseux belges à l'aveugle : les fortes impressions de notre jury - On n'est pas... Notre sélection est d’un très haut niveau et 100% belge. On y retrouve le Chant d’Eole, élu meilleur vin mousseux au monde. Le Ruffus, ensuite, c’est l’un des pionniers des vins effervescents wallons et il est régulièrement aussi médaillé d’or dans de prestigieux concours internationaux. On complète notre panel avec Perle de Wallonie, probablement le troisième plus connu des vins mousseux wallons.