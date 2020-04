Les ventes de jeux vidéo explosent avec le confinement

Faites le calcul : des cinémas, librairies et théâtres fermés ajoutés à des déplacements limités au strict nécessaire et vous avez là le rêve absolu du geek casanier. Mais en cette période de confinement, il n’est pas le seul à jouer aux jeux vidéo, le secteur tout entier connaît une augmentation plus que significative de ses ventes.

Les ventes des jeux vidéos ont augmenté de 63% !

Les chiffres sont là. Le site de référence Games Industry a analysé les dernières données de GSD (pour " Games Sales Data " un institut qui fournit chaque semaine des chiffres de ventes du secteur du gaming), on y identifie une hausse de 63% des ventes de jeux vidéo dans 17 pays par rapport à la semaine dernière.

En 2020, il n’a jamais été aussi facile de se faire livrer ou de télécharger entièrement des jeux sur internet. Janick de Saedeleer, porte-parole de MediaMarkt, le relate d’ailleurs : " On vend plus de consoles et de jeux que d’habitude sur notre plateforme en ligne, nos clients cherchent à tout prix à s’occuper pendant le confinement. "

Même son de cloche chez Dreamland où on vend les PS4 et Nintendo Switch comme des petits pains. Et d’après les deux enseignes, le grand gagnant des ventes pour les petits c’est " Animal Crossing : New Horizon ". Le jeu sorti le 20 mars (soit au tout début du confinement) sur Nintendo Switch s’est vendu à 2,6 millions d’exemplaires physiques à travers le monde. On ne compte donc même pas les ventes dématérialisées.