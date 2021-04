Les vaches Salers volées à Florenville peuvent-elles atterrir dans notre assiette ?

46 vaches salers ont été volées dans la région de Florenville et un agriculteur se voit donc pénalisé sur le plan économique. Mais, ces vaches volées pourront-elles un jour se retrouver dans nos assiettes ? Peu probable en fait car, dans la chaîne de traçabilité, ces vaches déclarées volées seront bloquées à un moment donné.

Des vaches volées dans l'assiette ? - On n'est pas des pigeons (66/183) - 20/04/2021

Des vaches volées dans l'assiette ? - On n'est pas des pigeons (66/183) - 20/04/2021 46 vaches salers ont été volées dans la région de Florenville et un agriculteur se voit donc pénalisé sur le plan économique. Mais, ces vaches volées pourront-elles un jour se retrouver dans nos assiettes ? Peu probable en fait car, dans la chaîne de traçabilité, ces vaches déclarées volées seront bloquées à un moment donné.

Quelle est donc la traçabilité des bêtes bovines ? Et y a-t-il des risques de retrouver la viande dans nos assiettes ?

Pourquoi alors ne pas les mettre sous la peau, ce qui empêcherait les voleurs d’écouler les animaux facilement ? "On évite pour les bovins, car à l’abattoir, c’est compliqué de retrouver la puce et cela évite de retrouver une puce dans son steak."

Depuis 2017, une des deux boucles contient une puce électronique, afin de faciliter la lecture des chiffres et d’éviter les erreurs. C'est ce qu'explique Jean-Paul Dubois , directeur de la Traçabilité à l'asbl .

Tous les petits veaux dès leur naissance et avant leurs 7 jours, reçoivent un numéro unique d’identification inscrit sur deux étiquettes appelées "boucles".

Chaque bête reçoit aussi un passeport papier officiel très important lors de l’abattage et de la vente de la viande.

Une fois arrivé à l’abattoir, c’est l’AFSCA qui prend le contrôle. Stéphanie Marquoi, porte-arole de l'agence, nous décrit le mécanisme : l'Afsca a pris le relais, via une autre base de données, Beltrace. Et depuis 2017, les contrôles dans les abattoirs sont renforcés notamment par des contrôles ADN. En ce qui concerne la viande de bœuf, un système a été mis en place en Belgique, afin de pouvoir tester la concordance d’une viande commercialisée avec la carcasse d’origine, via des tests ADN en laboratoire.

L’oreille de l’animal est conservée 6 semaines après l’abattage. De 2015 à 2017, 1233 tests ont été effectués par l’AFSCA, pour un résultat conforme dans 92% des cas.

Pour les tests non conformes, une enquête est effectuée et le cas échéant, des mesures sont prises. Des sanctions systématiques sont prises lorsque la responsabilité d’une entreprise fait défaut : PV, saisie, voire fermeture.