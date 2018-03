Les trucs pour payer moins cher son billet d'avion

Vous rêvez de partir au bout du monde pour trois fois rien? On va vous donner nos bons plans. Notre test se base sur un aller-retour vers le Japon, annoncé au départ à 1 824 euros. On va tenter de diviser ce billet par 4.

Comparer sur internet

Lancez-vous sur internet et comparez. Mais attention, vous êtes épiés en permanence sur le web. Plus vous faites de recherches, plus les prix explosent. Surfez donc de manière privée, ailleurs que chez vous, ou supprimez vos cookies. Rien qu'en comparant, nous avons trouvé un billet à 603 euros (aller-retour) avec une escale! Oubliez le vol direct, bien plus cher.

Se lever à 4 h du matin?

Se lever tôt le mardi aux petites heures pour les bons prix? Vous pouvez oublier: aucun bons plans et vous bousillez votre nuit. Tant qu'à faire, pourquoi ne pas tenter de dormir à l’aéroport et prendre un billet last minute? On a aussi tenté l'aventure. Résultat: 1 300 euros le billet!

Changer d’aéroport

Si vous êtes liégeois, pourquoi ne pas profiter des aéroports frontaliers si c'est moins cher? Attention toutefois aux frais de parking si vous vous rendez sur place en voiture.

Choisir le meilleur moment pour prendre son ticket

Une étrange rumeur prétend qu’il faut prendre son vol 53 jours avant le départ, on a fait le test sur plusieurs dates: c'est effectivement moins cher pour le Japon. Mais on tient plus de la chance ici que du fait scientifique. On vous conseille plutôt le site ou-et-quand.net. Son algorithme analyse le prix de milliers de tickets d'avion. Et le moins cher pour partir au Japon c'est en mai. Bingo, nous avons trouvé sur le site Kayak, un aller-retour à 490 euros. Un vol avec une escale à Paris. Mission accomplie !