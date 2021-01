Les tops et flops de nos habitudes de consommation pendant les confinements

Coincés à la maison, nos habitudes de consommation changent. Alors que certains produits sont subitement devenus incontournables (ceux-là mêmes que vous n’auriez jamais achetés quelques mois auparavant), d’autres au contraire vous semblent désormais surfaits…

Conso : Les tops et flops des confinements - On n'est pas des pigeons (17/183) - 28/01/2021 Coincés à la maison, nos habitudes de consommation changent. Alors que certains produits sont subitement devenus incontournables (ceux-là mêmes que vous n’auriez jamais achetés quelques mois auparavant), d’autres au contraire vous semblent désormais surfaits…

La folie du confinement

Tout le monde se souvient de rayons dévalisés dans les supermarchés. Le papier toilette, dont la crainte de manquer a fait perdre la tête à plus d’un consommateur, les légumes surgelés, ou encore la farine étaient particulièrement recherchés. (Farines et liants en hausse de 42% selon le Cabinet Nielsen) Mais d’autres produits sont plus surprenants ! Nous passons plus de temps à la maison, nous prenons nos repas plus régulièrement à domicile, donc nous consommons plus… D’essuie-tout ! Delhaize a vu ses ventes grimper de 27%, même tendance chez Colruyt, qui observe une augmentation d’un peu plus de 20% sur l’ensemble de l’année 2020. A l’inverse, les serviettes de table diminuent de 28%. Les repas à la maison avec notre bulle, c’est sans chichis !

Le fait maison est tendance

Plus de temps à la maison, c’est aussi plus de temps pour cuisiner et bien manger. "Au niveau alimentaire, on a constaté un comportement de stockage et une tendance vers le fait-maison, qui s’explique par l’achat en croissance de produits bruts au détriment des produits dits transformés comme les confiseries, le pain, les viennoiseries" constate Siryn Stambouli, porte-parole Carrefour Belgique. Les machines à pain ou à pâtes ont rencontré un énorme succès selon les enseignes d’électroménagers, mais pas autant que les tondeuses, devenues indispensables pour de nombreux messieurs en mal de coiffeur… Chez Media Markt, les ventes de tondeuses pour hommes ont augmenté de 65% en 2020 par rapport à 2019, et de 171% en janvier dernier, si l’on compare avec janvier 2020. Avec la fermeture des coiffeurs qui se prolonge, les sèche-cheveux progressent également depuis le début de cette année.

4 images Cuisine à la maison © Getty Images

Des rayons informatiques pris d’assaut

Le télétravail et l’enseignement à distance ont bouleversé le quotidien de bon nombre de Belges. Alors que "Teams", "Skype", "Whatsapéro" et "visioconférence" intégraient petit à petit dans notre vocabulaire quotidien, les travailleurs comme les étudiants ont dû s’équiper. Sans surprise, les webcams font partie des articles les plus demandés, tout comme les Chromebooks, en tête des ventes chez Vanden Borre.

Occuper les petits…

Quand ils ont un petit bout de jardin, les Belges ont misé sur l’extérieur : entre le mobilier de jardin, les piscines, spas, toboggans et balançoires, le rayon extérieur de Carrefour a enregistré des ventes historiques au printemps, avec une hausse de 87%. Si les piscines hors sol ont rencontré un beau succès, les piscines creusées ne sont pas en reste. 30% de plus enregistré l’an dernier, et cela ne s’arrête pas là : "Pour 2021, les carnets de commandes se remplissent également très rapidement de manière telle que les entreprises ont en moyenne du travail jusqu’à fin avril – début mai" observe Patrice Dresse, directeur général de la Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction (FEGC). Beaucoup de fournisseurs de puzzles étaient déjà en rupture de stock en début d’été. Sans surprise, les ventes de jeux vidéo et la demande pour les plateformes de streaming ont explosé, mais la catégorie jeux/puzzles progresse également de 13% en 2020 par rapport à l’année précédente, histoire de prendre de temps en temps un peu de distance avec les écrans. "Beaucoup de fournisseurs de puzzles étaient déjà en rupture de stock en début d’été." Observe Elodie Migeal, responsable marketing et communication chez Asmodée Belgique. Chez Dreamland, de nombreux clients se sont découvert une passion pour les fléchettes ! "De janvier à fin août 2020, nous avons constaté une augmentation de plus de 70% des ventes. La retransmission en direct du championnat de fléchettes a encore plus stimulé les ventes : du 15 décembre à la fin de l’année, les ventes de fléchettes et d’accessoires […] ont plus que doublé" observe l’enseigne.

4 images Famille fait un puzzle © Getty Images

Et les plus grands !

Du côté des adultes, les sex-toys ont cartonné. "2020 est notre meilleure année en 15 ans d’activité. Il faut croire qu’en l’absence de voyages, de restaurants, d’activités culturelles, sociales, festives, etc., les couples et aussi les célibataires ont consacré plus de temps et de budget à leur vie intime" analyse Estelle Courtois, gérante du magasin spécialisé Délicatescence. "Les accessoires connectés, tous modèles confondus, progressent de 70% par rapport à 2019. Par contre, les tenues sexy enregistrent une diminution significative."

Cocktail vitaminé

La santé est devenue la préoccupation numéro 1 de bon nombre d’entre nous. Les volumes de vitamines chez Delhaize ont augmenté de 10% depuis le début de la pandémie. Si les clients font attention à leur santé, cela ne les a pas empêché de faire quelques écarts alcoolisés : Le vin en cubi et les petits formats se sont particulièrement bien vendus chez Delhaize, alors que chez Carrefour, le rayon des alcools forts a connu une année exceptionnelle.

4 images Couple boit du vin © Getty Images

Les flops

S’il vous semblait inconcevable de sortir sans maquillage ou sans parfum, le confinement a bousculé nos habitudes. En Belgique, les déodorants et les parfums ont chuté de 13% selon le cabinet Nielsen, les produits solaires de 23% et le maquillage de 26%, entre février et décembre 2020. Les ventes de produits de luxe ont enregistré une baisse de 22% à l’échelle Européenne (Europe de l’Ouest) selon Euromonitor International (Euromonitor International, fournisseur d’études de marché). Montres de luxe, vêtements de créateurs, bijoux ou maroquinerie de luxe ont fait les frais de la crise.