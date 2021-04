Les tests de vision en ligne sont-ils fiables ?

Tests de vue en ligne: fiables ? - On n'est pas des pigeons (71/183) - 28/04/2021 Des marques comme Pearle ou Essilor proposent des tests de vue en ligne gratuits. Peut-on s'y fier? Le professeur Elie Motulsky, chef de service en ophtalmologie à l'hôpital Erasme, ne les rejette pas mais il faut les utiliser en connaissance de cause: ces tests réalisés via un écran ne sont pas d'une grande précision et ils ne sont pas complets. En cas de problème, il faut absolument se diriger vers un(e) ophtalmologue et prendre rendez-vous. Par ailleurs, les mutuelles ne remboursent les verres de lunettes que sur base d'une ordonnance établie par un(e) ophtalmologue.