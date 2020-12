Les taxes "déchets" vont augmenter

Taxe forfaitaire ou prix des sacs-poubelles, dans plusieurs communes wallonnes, il faut s’attendre à des augmentations dès l’an prochain.

L’augmentation des taxes déchets a été annoncée dans plusieurs communes. Les communes sont en effet obligées de veiller à l’application du principe de "coût vérité" dans la gestion et le traitement des déchets. Parcs à conteneurs, ramassage des poubelles ou incinération des déchets : tous ces coûts sont en augmentation et les communes doivent donc répercuter ces hausses de prix en augmentant les taxes auprès des citoyens. Exemple dans deux communes voisines, Ittre et Braine-le- Château.