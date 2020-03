Les plus de 65 ans ont eu la priorité ce mardi matin de faire leurs courses, entre 8h et 9h . Une mesure exceptionnelle et ce n’est pas la seule.

Carrefour

Les supermarchés face à la crise sanitaire - © Tous droits réservés

Les supermarchés face à la crise sanitaire - © Tous droits réservés

A l’intérieur, certains clients se montrent très prudents en touchant les produits ou en pesant leurs légumes. Gants et masques sont de sortie pour les uns, les autres mettent un foulard devant la bouche. Mais, pour d’autres, force est de constater que la crise sanitaire n’est pas encore comprise.

" C’est n’importe quoi !" Nous avoue un employé abasourdi. "On laisse passer une mère de famille avec quatre enfants, il y a de quoi se poser des questions… A l’entrée du magasin, il n’y a pas de stop and go. Il n’y a pas un mètre entre chaque personne qui est respecté. Le problème, c’est que si la direction ne fait pas attention aux gens, on va rester chez nous. Les autres enseignes adoptent des mesures donc je pense que Carrefour a intérêt à se secouer un peu pour éviter d’être le dernier du peloton. J’attends de la direction qu’elle fasse quelque chose… Je suis revenu ce matin, c’est mon premier jour et je viens de France… Donc quand je vois ça, je me dis qu’on ne prend pas la mesure des choses. Pourquoi on ne ferme pas la partie non food du magasin. Les gens viennent se balader ici… C’est ridicule ".

Heureusement, la situation semble avoir évolué entre-temps. Un nombre de clients maximum a également été imposé ce qui provoque, comme dans les autres enseignes, des files interminables.