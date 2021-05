Les sports de combat renvoyés dans les cordes

Pas d'assouplissement des mesures sanitaires pour les sports de contact indoor. L'arrêté ministériel ne les autorise pas encore à reprendre leurs cours. Les clubs risquent de perdre encore plus de membres. La discipline enregistre déjà 36% d'affiliation et beaucoup de clubs ont du fermer.

Sports de contact: pas encore de date de reprise - On n'est pas des pigeons (82/183) - 13/05/2021 Pas d'assouplissement des mesures sanitaires pour les sports de contact indoor. L'arrêté ministériel ne les autorise pas encore à reprendre leurs cours. Les clubs risquent de perdre encore plus de membres. La discipline enregistre déjà 36% d'affiliation et beaucoup de clubs ont du fermer.

Eddy Qualno, secrétaire général de la Fédération Francophone de Karaté, ne comprend pas l'interdiction imposée par l'Arrêté ministériel.

C'est aberrant.

"On parle de l'organisation de mariages, de festivités, de l'augmentation du nombre de personnes dans des salles. On parle de détecteurs de CO pour faire en sorte de reprendre les activités... Et pour nous, on dit vous ne pouvez pas reprendre parce que vous êtes sports de contact. C'est aberrant."