Les Spa privatifs rouvrent sous quelles conditions? - On n'est pas des pigeons (42/183) - 09/03/2021

Plusieurs métiers de contact peuvent recommencer à travailler : photographes, coiffeurs à domicile, commerces ambulants, écoles de coiffure et les centres de bien-être privatifs mais sous quelles conditions ?

D’habitude ce centre familial ouvre de 11 à 23h00 mais pour rattraper le temps perdu, Corinne Horvath, la gestionnaire de Dionbulles a décidé de commencer tous les jours de la semaine à 10h00 : "Déjà ce lundi, une famille, avec deux enfants qui ont journée pédagogique, a réservé le spa et le carnet de rendez-vous est presque complet !"

Henri Goffart propriétaire du centre Dionbulles. " De plus, les articles sont seulement sortis au Moniteur belge hier soir donc beaucoup de centres hésitaient à rouvrir. Nous avons contacté notre Fédération Spa Belgium et ils nous ont confirmé que nous pouvions rouvrir toutes nos infrastructures."

On estime nos pertes à 90.000 euros !

Et si pendant des mois, les clients n’ont pu venir se détendre, les infrastructures demandaient malgré tout une certaine maintenance. " Piscine, jacuzzis doivent encore être chauffés et ce un minimum. Les charges doivent être payées. On estime nos pertes à 90.000 euros " avoue Corinne.

