Les sandwiches à l'américain ou juste au pain ? - On n'est pas des pigeons - 06/02/2020 Un sandwich à l’américain, c’est bien. Mais c’est encore mieux quand on n’a pas l’impression de ne manger que du pain… Du coup, On n’est pas des pigeons a décidé de tester quatre enseignes : Exki, Délitraiteur, Paul et Panos. Histoire de voir qui est le plus généreux.