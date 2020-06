De jeunes entrepreneurs sur le fil

Les Salles d'escalade au bord de la chute - © vitranc - Getty Images

Pour Geoffroy De Schutter, coordinateur du Club Alpin Belge, " les situations sont très différentes. Certaines salles existent depuis bien longtemps et l’investissement de base est donc déjà amorti, d’autres sont des ASBL, des infrastructures publiques, donc on peut penser qu’elles s’en sortiront plus facilement. Et puis il y a les salles privées qui ont dû faire de gros investissements, et pour lesquelles l’avenir est incertain ".

Nicolas Mathieu, gérant de MaNiak, a fait le pari en 2018 d’ouvrir une salle d’escalade à Nivelles et à Charleroi : " on s’est dit 3 semaines, pas de souci, mais là ça devient très compliqué de prendre des décisions sans savoir ce qui nous attend. Nous avons de gros investissements à assumer, et pour lesquels nous payons des intérêts sur un capital qui est en attente au niveau cash flow, ce n’est pas évident à gérer ".

Afin de maintenir la tête hors de l’eau, beaucoup de salles d’escalades encouragent leurs membres à ne pas demander de remboursement de stage, cours ou abonnements, mais opter pour un report des activités. Et puis il y a les mécanismes de soutien financier : " nous avons tenté le prêt ricochet proposé par le gouvernement. Intéressant sur papier, mais la banque nous le refuse tant que l’on ne reporte pas la partie capital de notre prêt actuel. C’est au final un mécanisme d’urgence qui nous coûte cher alors que nous sommes à la base une entreprise pérenne. En outre, nous n’avons toujours pas reçu la prime de 5 000 euros promise par le gouvernement ". Nicolas Mathieu envisage donc de faire appel à la communauté via un système de prêt qui ne passe pas par la banque.